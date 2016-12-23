Дмитрий Тёткин, , 00:05 — REGNUM

История отношений русских деятелей искусства с Италией довольно драматична.

Достаточно вспомнить Андрея Тарковского, который снимал «Ностальгию» во многом про это… Или многих писателей золотого века, который писали книги про Россию в Италии, что даже ставилось им вину, мол, как можно понимать беды родины, когда сами живёте в этой виноградной и солнечной роскоши. Пожалуй, ещё более тесная, чем для писателей, связь с Италией (страной величайших художников возрождения) у деятелей кисти и палитры. Карл Павлович Брюллов один из примеров русского гения, который питался живительными соками итальянской культуры.

Итальянский период жизни мастера (1823−1835) оказался ключевым для становления, хотя рисовать художник учился с раннего детства, но достаточно сказать, что обязательным в зарубежном обучении было копирование работ великих мастеров. При этом жизнь художника была полна драматичных событий: от устройства личной жизни до далеко не всегда легких отношений с заказчиками, меценатами, императором. Но тем не менее это один из примеров «удачной» судьбы русского гения. Можно напомнить, что Пушкин современник художника, например, так и не смог не разу побывать за границей. Как знать, чтобы это принесло русской культуре. А уж судьбы умерших в нищете художников хорошо известны…

Тематически Брюллов разнообразен, порой почти до фривольных сюжетов.

Например, такая картина как «В гареме» с подзаголовком «по установлению Аллаха раз в год меняется рубаха», которая была написана после путешествия по Турции.

Хотя в массовом сознании художник известен, прежде всего, хрестоматийной картиной «Последний день Помпеи», где автор не позабыл изобразить и себя среди огромного количества персонажей. Забавно, что работаю над полотном художник посещает оперу Пачинни «Последний день Помпеи» и даже одевает натурщиков в костюмы. И действительно некоторую театральность шедевра сложно не заметить. Конечно, ещё ничего не предвещало «падение Петербурга» чуть менее, чем через столетие, но социальные потрясения (скажем, декабристы), и общее романтическое ощущение жизни в России до какой-то степени свойственно любой эпохе. Картина произвела фурор. Не случайно Боратынский писал:

« И стал «Последний день Помпеи»

Для русской кисти первый день».

Разумеется, Брюллов не исчерпывается одной великой картиной, он оставил после себя десятки знаменитых полотен, среди которых парадные портреты вельмож и знаменитостей, воздушные и романтические акварели, участие в росписи храмов, которой (как считается) стоило ему здоровья. Самая серьёзная критика художника сводится к тому, что он изображает слишком «эффектные», поверхностные вещи. Но как можно критиковать человека, который уже в десять лет был прекрасным рисовальщиком? Много ли таких в истории русской культуры. Единицы. Крупнейший академии художеств мира приняли его в свои члены. Для тех, кто хочет почитать подробней про жизнь великого художника может быть рекомендована, например, книга из серии «жизнь в искусстве» Леонтьевой, которая так и называется «Карл Брюллов». Там можно узнать много и про отца масона, который заложил мастерство в ребёнка, и про время, и про личность уникального художника. Одно из немногих всемирно признанных русских художников 19 века.

Смотрите галерею к статье