Курск, , 19:51 — REGNUM В Курске задержали 42-летнего мужчину, который обвиняется в двух убийствах, совершённых организованной группой, и пособничестве в покушении на убийство, совершенном организованной группой.

В июне 2010 года на территории садового общества деревне Щетинка Курского района обвиняемый и его соучастники несколько раз выстрелили из охотничьего карабина «Сайга» в одного из лидеров уголовно-преступной среды Олега Афанасьева и его супругу. Преступление было совершено на почве личных неприязненных отношений из-за борьбы за «власть». Супруги, на которых было совершено покушение, выжили.

Второй раз на Афанасьева было совершено покушение в марте 2011 года. У подъезда его дома злоумышленники выстрелили в него из автомата «АК-47». Мужчина скончался на месте преступления.

Также в июне 2010 года обвиняемый организовал убийство помощника Афанасьева — Алексея Украинцева. Повод был тем же — неприязненные отношения. За жертвой следили, а в августе 2010 года на перекрестке улиц Карла Маркса и Кавказской в Курске к его автомобилю подъехал мотоцикл, водитель которого несколько раз выстрелил в Украинцева из ружья. Тот скончался на месте преступления.

Два участника преступной группы были осуждены к длительным срокам лишения свободы, однако их сообщник долгое время находился в розыске. Его задержали 17 февраля 2021 года, решается вопрос о заключении его под стражу.