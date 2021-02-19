Санкт-Петербург, , 18:05 — REGNUM В Санкт-Петербурге учеников одной из начальных школ на «элитном» Крестовском острове начало рвать прямо на уроках. Одной из учениц понадобилась госпитализация, сообщает издание «Фонтанка». При этом в администрации Петроградского района ИА REGNUM не подтвердили факт массового отравления.

Как сообщает издание, недомогание и тошноту начали испытывать учащиеся одного из классов начальной школы №99. По данным источника, в настоящий момент в школе работают сотрудники управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Однако в администрации района ИА REGNUM поспешили заверить, что плохое самочувствие детей и учительницы никак не связано с пищевым отравлением в школьной столовой.

«В учреждении не зафиксированы подтверждённые врачами случаи массового недомогания учеников», — лаконично прокомментировали в районной администрации.