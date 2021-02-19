Ростов-на-Дону, , 17:34 — REGNUM В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в связи с гибелью рабочих, погибших в результате ДТП на проспекте Стачки. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР 19 февраля.

По информации следователей, 18 февраля водитель КамАЗ, двигаясь по мосту через железнодорожные пути по проспекту Стачки, столкнулся с автовышкой на базе автомобиля ГАЗ-3307. В результате столкновения из люльки автовышки выпали двое мужчин. Оба упали на железнодорожные пути. Один рабочий скончался на месте происшествия, второй — спустя несколько часов в больнице.

Следователи восстанавливают картину произошедшего. Расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам».

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