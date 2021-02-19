Нижний Новгород, , 17:29 — REGNUM За три дня в полицию обратились 12 жителей Нижнего Новгорода, у которых мошенники похитили свыше 1,3 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

Большинство потерпевших сообщили о поступлении на мобильный телефон звонков от менеджеров банков, которые оповестили их о якобы проведенных сомнительных операций по счету или же об оформлении фиктивного кредита на их имя.

Держатели карт, доверившись лжебанкирам, передали злоумышленникам личные данные или самостоятельно перевели свои накопления на «безопасные счета».

Также нижегородцы лишились денег во время покупок на созданных мошенниками сайтах-дублерах известных магазинов, которые почти не отличаются от официальных интернет-страниц торговых организаций.