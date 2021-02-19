Париж, 19 февраля 2021, 16:57 — REGNUM Во Франции мигрант, прибывший в страну из Судана, убил начальника центра приема беженцев во городе По, сообщает 19 февраля Agence France-Presse.
Суданец напал на 46-летнего чиновника с ножом, в результате мужчина умер от множественных ранений.
Мотивы убийцы, который просил убежища во Франции, пока не выяснены. Он задержан полицейскими.
Глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что направляется в По и выразил соболезнования родным и близким погибшего.
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