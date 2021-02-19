Нижневартовский район, Югра, 19 февраля 2021, 16:53 — REGNUM В Югре в суд направлено уголовное дело в отношении мастера буровой установки АО «Самотлорнефтепромхим» по разливу нефтепродуктов на месторождении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.
По данным следствия, в марте 2020 года мастер буровой установки, выполняя работы по герметизации скважины, в нарушение технологического процесса преждевременно снял крепёжные устройства с запорного механизма. В результате произошёл разлив газожидкостной смеси нефтепродуктов и загрязнение лесных земель площадью 0, 018 га на Самотлорском месторождении в Нижневартовском районе. Ущерб лесному фонду превысил 230 тыс. рублей.
Мастер буровой установки обвиняется по ст. 246 УК РФ («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»). Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.