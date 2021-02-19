Вашингтон, , 16:44 — REGNUM В результате аномальных холодов, накрывших США, умерли не менее 47 человек, сообщает 19 февраля газета Washington Post.

Холод Цитата из к/ф «Выживший». Реж. Алехандро Иньярриту. 2015. США

По утверждению Washington Post, с 14 февраля в США погибли от переохлаждения не менее 47 человек, из которых 30 умерли в Техасе.

Отмечено, что издание включило в свои подсчеты только официально признанные смерти от погодных условий. При этом газета подчеркивает, что реальное число жертв «несомненно выше».

Некоторые из погибших отравились угарным газом при попытках согреться, другие умерли от гипотермии.

Напомним, аномально холодная погода и снежные бури накрыли целый ряд регионов США, наиболее сильно пострадали жители Техаса.

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