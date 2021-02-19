Каир, , 16:40 — REGNUM Шесть граждан России пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Египте. Об этом сообщается 19 февраля на странице посольства России в Facebook.

По информации диппредставительства, авария с автобусом произошла по пути из Шарм-Эш-Шейха в Каир. Все шестеро находившихся в нём граждан России получили травмы, не представляющие опасности для жизни.

Сообщается, что пострадавшим была своевременно оказана необходимая медицинская помощь, проведён врачебной осмотр и рентгенологические исследования. В настоящее время они находятся на пути обратно в свои отели.

Подробности произошедшего в настоящее время устанавливаются.