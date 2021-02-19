Варшава, , 16:38 — REGNUM 18 февраля в польском городе Миньск-Мазовецки в прицепе одной из транзитных фур были обнаружены 11 граждан Афганистана. Об этом, как сообщает Polskie Radio 24, заявил пресс-секретарь районного управления полиции в польском городе Марцин Загурский.

По его словам, иностранные граждане нелегально проникли на территорию Польши и были задержаны полицией.

«Собранная на данный момент информация показала, что водитель грузовика, гражданин Турции, в какой-то момент движения по территории Польши услышал призывы о помощи из прицепа фуры, которую он вёл в Германию. Он уведомил об этом работодателя, который передал информацию в полицию. Водитель остановился в Миньске-Мазовецком, приехавшие сотрудники полиции открыли прицеп и обнаружили там людей», — сообщил Загурский.

По сообщениям пресс-секретаря полиции, в прицепе находилось 11 граждан Афганистана, у которых не было разрешения находиться на территории Европейского союза. По их показаниям, они хотели попасть в Германию, а в прицеп фуры попали, когда та находилась на территории Румынии.

«По заявлениям граждан Афганистана, они смогли забраться в прицеп благодаря помощи незнакомца, который взял за это 1 500 евро», — добавил Загурский.

Все 11 человек в настоящее время задержаны польской полицией. Их дальнейшая судьба пока неизвестна.