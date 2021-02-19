Браззавиль, 19 февраля 2021, 16:35 — REGNUM Свыше 500 случаев заражения чумой выявлено на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщает 19 февраля Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.
По данным агентства, скончались от чумы уже более 30 человек.
«Свыше 520 случаев чумы, 31 умерший», — цитирует агентство главу департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуру.
По его словам, наблюдаются проявления бубонной чумы, легочной и септической.
Средний возраст зараженных 13 лет.
По некоторым данным, первые случаи наблюдались в Конго еще в декабре 2020 года.
Напомним, источниками и переносчиками чумы являются крысы и иные грызуны, а также блохи и вши.
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