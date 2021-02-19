Браззавиль, 19 февраля 2021, 16:35 — REGNUM Свыше 500 случаев заражения чумой выявлено на северо-востоке Демократической Республики Конго, сообщает 19 февраля Agence France-Presse со ссылкой на власти страны.

Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898
Бёклин Арнольд. Чума (фрагмент). 1898

По данным агентства, скончались от чумы уже более 30 человек.

«Свыше 520 случаев чумы, 31 умерший», — цитирует агентство главу департамента здравоохранения провинции Итури Патрика Карамуру.

По его словам, наблюдаются проявления бубонной чумы, легочной и септической.

Средний возраст зараженных 13 лет.

По некоторым данным, первые случаи наблюдались в Конго еще в декабре 2020 года.

Напомним, источниками и переносчиками чумы являются крысы и иные грызуны, а также блохи и вши.

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