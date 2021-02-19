Екатеринбург, , 16:30 — REGNUM В Свердловской области объявлено предупреждение в связи с сильными морозами 20−25 февраля 2021 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном главке МЧС.

В некоторых частях региона температура воздуха опустится до минус 41 градуса по Цельсию. Такая ситуация является аномальной, подчеркнули в ведомстве.

В МЧС напоминают: при возникновении опасности нужно звонить по телефону 101.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный специалист Уралгидрометцентра Галина Шепоренко заявила, что север Свердловской области оказался под угрозой «арктических вторжений».

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