Ярославль, , 16:21 — REGNUM 44-летний житель Ярославля признан виновным в убийстве, сопряженном с разбоем. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

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Преступление было совершено 29 мая 2020 года. Как следует из материалов дела, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, узнал, что у его соседки-пенсионерки есть деньги. Их он решил забрать.

«Он взял головку молотка и веревку и постучал к женщине с просьбой позвонить по стационарному телефону. Попав в квартиру, он не менее 6 раз ударил соседку по голове головкой молотка, потом толкнул ее на кровать, накинул веревку на шею и стал затягивать петлю. Женщина продолжала оказывать сопротивление. Тогда мужчина сходил на кухню за ножом. Нанес им потерпевшей не менее 9 ударов в шею. Затем схватил удлинитель, и стал душить женщину проводом. Убедившись, что соседка не подает признаков жизни, злоумышленник похитил из кошелька потерпевшей 4400 рублей, — рассказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

Свою вину подсудимый полностью признал. Ярославский областной суд приговорил его к 18 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.