Раменское, Московская область, , 15:52 — REGNUM В Московской области помощник машиниста электропоезда является подозреваемым по уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Об этом 19 февраля сообщили в пресс-службе Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Электропоезд Дарья Антонова © ИА REGNUM

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта»).

Происшествие случилось 11 февраля на остановке Вялки Казанского направления МЖД (Раменский район Московской области). Пассажира 1968 года рождения зажало дверями электрички и протащило по платформе. Мужчина скончался на месте происшествия.

По данным следствия, трагедия случилась «в результате ненадлежащего визуального контроля подозреваемого за посадкой и высадкой пассажиров, ненадлежащем контроле за работой автоматических дверей и сигнальной лампы».

Сотрудник железной дороги по решению суда находится под домашним арестом.