Клепиковский район, , 16:04 — REGNUM Доследственную проверку по факту утечки бытового газа на базе отдыха «Белозерье» Клепиковского района Рязанской области организовали в региональном СК, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе ведомства. По предварительным данным, в одном из домиков взорвался газовый баллон.

Следователи обратили внимание на информацию, появившуюся в Сети. Известно, что 13 февраля после замены баллона с бытовым газом, используемого для отопления помещения, постояльцы почувствовали запах газа. Затем в домике произошёл хлопок газа и начался пожар. Восемь взрослых и восемь детей смогли выбраться на улицу, никто не пострадал, возгорание ликвидировали.

СК намерен дать надлежащую правовую оценку действиям должностных лиц базы отдыха «Белозерье». По результатам проверки будет принято процессуальное решение.