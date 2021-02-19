Санкт-Петербург, , 15:55 — REGNUM В Петербурге злоумышленник нанес ножевое ранение охраннику консульства Украины в Северной столице. Злоумышленник задержан, мотивы преступления выясняются.

Нож Rich Bowen

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, инцидент у здания диппредставительства на улице Бонч-Бруевича в центре Петербурга произошел 19 февраля около полудня.

Подошедший к консульству мужчина по неустановленной причине внезапно ударил ножом сотрудника охраны.

«У данного здания находился наряд полиции, который оперативно отреагировал на произошедшее: злоумышленник был обезврежен и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Потерпевшему полицейские незамедлительно вызвали «скорую» помощь», — говорится в сообщении Главка МВД.

Задержанный — мужчина 1986 года рождения. Причина его преступных действий устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.