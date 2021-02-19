Ейск, Краснодарский край, , 15:26 — REGNUM Глава Ейского района Краснодарского края и его заместители задержаны, в администрации района проводятся обыски. Информация об этом появилась 19 февраля.

Как сообщил «Коммерсантъ-Кубань» со ссылкой на источник, глава района и двое его заместителей задержаны, их везут для допроса в Краснодар. В здании администрации проводятся оперативные действия.

Официально информация о задержании главы Ейского района на данный момент не подтверждена.

Пост главы администрации Ейского района занимает Виктор Ляхов, он возглавил администрацию муниципалитета в декабре 2019 года.