Бишкек, , 15:12 — REGNUM Два приграничных села и контрольно-пропускной пункт на границе Киргизии с Казахстаном остались без электроснабжения из-за крупного пожара, вспыхнувшего в результате поджогов сухотравья и камышей. Об этом сообщили в энергораспределительной компании «Северэлектро» сегодня, 19 февраля.

Так, 16 февраля, из-за возгорания камыша и сухостоя в Ысык-Атинском районе в Чуйской области сгорели провода высоковольтной ЛЭП. Это привело к тому, что обесточило часть села Хун-Чи и КПП «Ак-Тилек».

А 18 февраля вспыхнул крупный пожар в лесопосадочной полосе и полях в Чуйском районе. В результате сгорела деревянная опора линии электропередач, что привело к отключению электроэнергии в части села Мээнеткеч.

Киргизстанские энергетики обратились к гражданам с призывом не сжигать сухостой и камыши близ линий электропередачи, трансформаторных подстанций и другого электротехнического оборудования.

Отметим, что в результате произошедшего накануне, 18 февраля, на 51-м километре автотрассы Бишкек — Нарын — Торугарт пожара сгорело более 60 гектаров лесопосадок и полей близ города Токмака.