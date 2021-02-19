Нижневартовск, Югра, , 15:04 — REGNUM В Югре в получении взятки подозревается директор управления по дорожному хозяйству и обустройству города Нижневартовска. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия в течение пяти месяцев в 2018—2019 годах подозреваемый получил от руководителя одной из фирм взятку в размере более одного миллиона рублей за подряд на ремонт и обслуживание зданий.

Чиновника обвиняют по ч.6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Решается вопрос о мере пресечения.