Луганск, , 15:05 — REGNUM Разведке Народной милиции ЛНР стали известны результаты тестирования боевиков ВСУ, находящихся в зоне проведения карательной операции в Донбассе, на наличие наркотических средств. Об этом сообщил 19 февраля во время брифинга начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

«В ходе работы Военной службы правопорядка у 30% украинских военных, сдавших тест на наркотики, получены положительные результаты», — рассказал представитель Народной милиции ЛНР.

Он отметил, что особо «отличились» бригады ВСУ №14 и №80 — положительные тесты оказались у 53% и 57% силовиков.

Напомним, ранее на подконтрольной Украине части ЛНР задержали командира 2-го батальона 92-й бригады, подозреваемого в организации контрабанды наркотиков.

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