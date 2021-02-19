Нижневартовск, Югра, , 14:41 — REGNUM В Югре уволен врио начальника управления МВД России по Нижневартовску Олег Сураев. Причиной стал «Урок мужества» с имитацией массовых беспорядков, сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Увольнение произошло после выводов специальной комиссии, которая также заявила о неполном служебном соответствии врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по ХМАО Андрея Воронцова, старшего специалиста группы по связям со средствами массовой информации УМВД России по Нижневартовску Инги Сединкиной. Строгий выговор вынесен ещё нескольким полицейским.

Ранее министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наложил на начальника управления МВД по Югре Дамира Сатретдинова дисциплинарное взыскание в виде предупреждения о неполном служебном соответствии за действия подчинённых на «Уроке мужества» в Нижневартовске.

Напомним, что 15 февраля 2021 года в одной из школ города Нижневартовска сотрудники местной полиции разыграли с учениками школы сцену уличного протеста с использованием спецсредств.

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