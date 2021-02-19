Джакарта, 19 февраля 2021, 14:39 — REGNUM В результате наводнения, произошедшего в столице Индонезии Джакарте, 694 человека эвакуировали, сообщает CNN Indonesia.
Правительство провинции Джакарты в течение 6 часов пытается ликвидировать последствия наводнения.
Чтобы обеспечить жителям, пострадавшим от наводнения, продовольственную помощь и другие повседневные нужды, социальная служба Джакарты открыла общественную кухню.
В Индонезии подготовят 2530 коробок с готовой едой, включая минеральную воду, для нужд жителей, пострадавших от наводнения.
Как сообщало ИА REGNUM, десятки китов в индонезийской провинции Восточная Ява выбросило на мель.
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