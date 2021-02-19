Кисловодск, Ставропольский край, , 14:19 — REGNUM В Ставропольском крае отключены от теплоснабжения 29 многоквартирных домов в городе Кисловодске. Причиной отключения стала авария на магистральном трубопроводе. Без тепла остались почти три тысячи жильцов, в том числе около тысячи детей, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Информация об аварийном отключении поступила в спасательное ведомство в 09:30 19 февраля.

«Прекращена подача отопления в связи с проведением аварийных работ на магистральном трубопроводе (замена трубопровода по улице Набережной). Под отключение попали 29 многоквартирных домов, в которых проживает 2796 человек, из них 932 ребенка», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Ставропольском крае в эти дни стоит морозная погода со снегом и сильным ветром. В частности, в Кисловодске сегодня утром было около — 11 °C, а днем — до — 2−4 °C.