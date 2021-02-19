Баунтовский район, Бурятия, , 14:14 — REGNUM В Баунтовском районе Бурятии завершился процесс в отношении 25-летнего мужчины, обвиняемого в хищении денег у бывшего сожителя своей матери. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районного суда, преступление произошло в октябре 2020 года.

«Забегая вперед, еще раз констатируем, что прав был небезызвестный Жорж Милославский, когда призывал граждан хранить деньги в сберегательной кассе. Однако, обо всем по порядку», — отметили в суде.

Как отмечается, изнывавший от скуки обвиняемый пришёл к отчиму. Того дома не оказалось. Тогда мужчина решить украсть его деньги, которые, как он знал, были спрятаны в бюсте Владимира Ленина. Всего ему удалось выудить 14 тыс. рублей, которые потратил на таксиста и алкоголь.

В конце-концов он приехал в сторожку к отчиму. Тот удивился, откуда молодой человек взял деньги на пиво, поскольку работы у него не было. Обвиняемый ответил, что «накалымил», после чего ушёл дома, теряя по пути остатки денег.

Лишь на следующее утро отчим обнаружил пропажу денег и сообщил в полицию. Как отмечается, обвиняемый полностью признал свою вину и попросил прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. Потерпевший поддержал ходатайство, сообщив, что деньги ему вернули, а также принесли извинения. В связи с этим уголовное дело прекращено.