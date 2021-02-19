Архангельск, , 14:14 — REGNUM Архангельский областной суд признал виновным детского тренера из Северодвинска в склонении спортсменов к употреблению допинга. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе облсуда, наставник спортсменов освобожден от наказания в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Сообщается, что тренер был недоволен результатами воспитанников и не раз заводил разговор о применении допинга для улучшения физической формы ребят.

«Юные спортсмены поясняли, что во всём доверяли опытному наставнику, он был для них авторитетом, относились к нему как к отцу. Тренер занимался с ними ещё во время работы в кадетской школе, где трудился учителем физкультуры», — сообщили в пресс-службе суда.

В итоге тренер убедил своих подопечных использовать неспортивные методы достижения победы и начал делать им инъекции тестостерона.

В январе 2018 года сотрудники РУСАДА (общероссийской антидопинговой организации) обнаружили тестостерон в анализах одного из северодвинских атлетов. Юношу дисквалифицировали на четыре года. На этот прецедент обратили внимание правоохранительные органы и в том же месяце на тренировку к подозреваемому пришли сотрудники полиции.

Отметим, что осужденный тренер является мастером спорта и пенсионером МВД.