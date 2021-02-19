Калуга, , 15:15 — REGNUM В Калуге бывший помощник участкового уполномоченного полиции выплатит миллионный штраф за получение взятки в 35 тыс. рублей. Об этом 19 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре области.

Бывший полицейский приговорён судом к денежному штрафу за получение денег от коммерческой организации, которую страж порядка обещал заблаговременно предупреждать о предстоящих миграционных проверках правоохранителей.

Осужденный лишен специального звания «старшина полиции» и оштрафован на миллион рублей. Ему также запрещено занимать должности в государственных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет

Читайте ранее в этом сюжете: В Калужской области бывший полицейский осуждён за мошенничество