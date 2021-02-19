Архангельск, , 13:34 — REGNUM Главе Мезенского района Архангельской области грозит тюремный срок — Надежду Ботеву подозревают в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, согласно предъявленному обвинению, Ботева издала фиктивное постановление о проведении аукциона на получение муниципального контракта ООО «Сельхозтехника». Организация работы по контракту не провела, но деньги на ее счет — 1 млн рулей — были перечислены.

На предварительном следствии свое отношение к предъявленному обвинению Ботева высказать отказалась, но причиненный материальный ущерб возместила в полном объеме.

За совершение преступлений обвиняемой грозит до 7 лет лишения свободы.