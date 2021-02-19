Джакарта, , 13:34 — REGNUM Десятки китов в индонезийской провинции Восточная Ява выбросило на мель, сообщает CNN Indonesia.

Известно, что из 49 китов, выброшенных на мель, 46 погибли. Несколько добровольцев пытались столкнуть китов обратно в море, но некоторые из них снова вернулись к берегу.

Губернатор Восточной Явы Хофифа Индар Параванса задействует факультет ветеринарной медицины Университета Аирлангга в Сурабая для исследования гибели китов.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что Британия обеспокоена чрезвычайным положением в Мьянме.

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