Казань, , 14:38 — REGNUM Председатель СК РФ Александр Бастрыкин инициировал возбуждение уголовного дела по ч. 5 ст. 291 УК РФ («Дача взятки») в отношении 38-летней бывшей мировой судьи судебного участка №1 Кировского района Казани.

По версии следствия, в 2017 году республиканское следственное управление СКР расследовало уголовное дело в отношении трех жителей Татарии по факту посредничества во взяточничестве. В результате следователи получили данные, указывающие на участие в совершении преступления судьи.

Понимая, что в отношении нее будет возбуждено уголовное преследование, она через знакомую обратилась к инспектору ДПС ГИБДД МВД по РТ, который позиционировал себя как человека с большими связями в правоохранительных органах, с просьбой помочь избежать уголовной ответственности. Мужчина заявил, что для этого нужно передать должностным лицам через него 5 млн рублей. В октябре 2017 года судья передала ему через знакомую деньги. Далее уже бывшая судья была признана виновной в покушении на посредничество во взяточничестве и приговорена к 4-м годам лишения свободы. Поводом для возбуждения уголовного дела о даче взятки в отношении осужденной послужила написанная ею явка с повинной, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

К уголовной ответственности в настоящее время привлекается и уже уволенный из правоохранительных органов полицейский, которому предъявлено обвинение по ст. 291,1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии бывший 38-летний заместитель начальника, начальника центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-19 УФСИН России по РТ подозревается в получении взятки.

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