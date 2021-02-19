Рязань, , 13:31 — REGNUM Аварию на водопроводе устраняют коммунальные службы в Рязани. В зону отключения холодной воды попали 90 многоэтажных зданий, в том числе четыре детских сада, сообщили ИА REGNUM 19 февраля в пресс-службе мэрии.

Трубу прорвало рано утром на улице Семинарской в районе дома №41. Для проведения аварийно-восстановительных работ перекрыто движение транспорта, на время ликвидации аварии отключена подача холодной воды в 90 многоэтажных домов на семи улицах, в том числе отключены четыре детских сада. Ориентировочно коммунальные службы закончат ремонтные работы к 17:00. На месте аварии по поручению главы Рязани Елены Сорокиной находится заместитель главы администрации Владимир Бурмистров.

Жителя домов, попавшим в зону отключения, организован подвоз воды. Проезжую часть залитой дороги посыпают песко-соляной смесью.