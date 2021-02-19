Ханты-Мансийск, , 13:27 — REGNUM Врио начальника управления МВД России по городу Нижневартовску в Югре Олега Сураева уволили после урока мужества в местной школе, участники которого имитировали массовые беспорядки. Об этом сообщает 19 февраля пресс-служба УМВД по региону.

Кадровое решение, пояснили в УМВД, стало итогом служебной проверки. Сураев уволен из органов внутренних дел.

Результатом проверки стало предупреждение о неполном служебном соответствии некоторых сотрудников УМВД по Нижневартовску и УМВД по Югре. В их числе врио начальника отдела информации и общественных связей УМВД России по округу Андрей Воронцов и старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Нижневартовску Инга Сединкина. Нескольким сотрудникам объявили строгий выговор.

Как сообщало ИА REGNUM, в одной из школ Нижневартовска прошёл урок с имитацией митинга, переросшего в беспорядки. Одни дети изображали силовиков, другие — протестующих, в том числе — «провокаторов». «Силовики» отрабатывали на «протестующих» применение специальных средств.

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