Самара, , 13:02 — REGNUM Один человек погиб в результате дорожно-транспортного происшествия на автотрассе в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба поисково-спасательная службы региона.

Сообщается, что 19 февраля в Волжском районе на автодороге Николаевка — Черноречье столкнулись встречные автомобили «Хендай» и «Гранта». От удара иномарку отбросило в кювет. Там автомобиль опрокинулся, в результате водитель скончался.

Отмечается, что травмы также получил водитель отечественного автомобиля: его зажало в салоне машины. Спасатели деблокировал пострадавшего и передали сотрудникам скорой помощи.

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