Симферополь, 19 февраля 2021, 12:45 — REGNUM Сотрудники полиции оказывают помощь водителям, чьи автомобили застряли на дорогах из-за непогоды, сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым 19 февраля.
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«Снегопады осложнили движение на автодорогах. Сотрудники полиции оказывают необходимую помощь водителям автотранспорта и специальной технике, в том числе путем кратковременных ограничений движения», — сообщили в полиции.
МВД призывает всех автомобилистов соблюдать предельную осторожность в условиях непогоды, соблюдать Правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный снежный шторм накрыл Крым 19 февраля. Впервые с момента открытия Крымского моста движение по нему закрыли из-за сильного снегопада и ветра. С обоих сторон моста, в Крыму и на Кубани, скопились десятки автомобилей. Прекращено автобусное сообщение между регионами. Возобновить движение по мосту обещают после расчистки дорожного полотна.