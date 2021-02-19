Москва, 19 февраля 2021, 12:42 — REGNUM В здании Большого театра в Москве пожарные проводят проверку после сообщения о возможном задымлении.
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По данным столичного Главного управления МЧС РФ, признаков пожара в театре не обнаружено. В самом театре также опровергли информацию о задымлении.
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. В ходе обследования здания сотрудниками экстренных служб опасных предметов обнаружено не было.