Москва, , 12:42 — REGNUM В здании Большого театра в Москве пожарные проводят проверку после сообщения о возможном задымлении.

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По данным столичного Главного управления МЧС РФ, признаков пожара в театре не обнаружено. В самом театре также опровергли информацию о задымлении.

«Задымления в театре нет, но сработала сигнализация и система пожаротушения. Сейчас МЧС разбирается, почему это все сработало», — пояснила в беседе с «Газетой.ру» начальник пресс-службы Большого театра Катерина Новикова.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года порядка 500 человек были эвакуированы из здания Большого театра после анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве. В ходе обследования здания сотрудниками экстренных служб опасных предметов обнаружено не было.