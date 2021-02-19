Красноярск, , 12:39 — REGNUM Свердловский районный суд Красноярска 19 февраля продлил домашний арест предпринимателю и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову по делу об организации двойного убийства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда.

Домашний арест Быкову продлён до 26 июля 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2021 года стало известно, что следствие завершило расследование уголовного дела в отношении Быкова, обвиняемого в организации убийства двух человек.

По версии СКР, в 1994 году у Быкова произошёл конфликт с членом его группировки Александром Наумовым. Через некоторое время перед автомобилем, в котором ехал Быков, произошел взрыв. Бизнесмен решил, что это сделали Наумов и его приятель Кирилл Войтенко. Он поручил своему знакомому их убить. Летом 1994 года Наумова и Войтенко расстреляли из автомата и пистолета.

Читайте также: Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу бизнесмена Быкова

Напомним также, что Анатолий Быков в настоящее время содержится под стражей по делу об организации убийства по найму. 18 февраля 2021 года Железнодорожный районный суд Красноярска продлил Быкову срок содержания под стражей до 21 апреля 2021 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Красноярскому бизнесмену Быкову продлили арест