Артёмовский, Свердловская область, , 12:36 — REGNUM У мэра Артёмовского (Свердловская область) Константина Трофимова сгорел личный автомобиль. Об этом заявил сам градоначальник журналистам.

Как передаёт портал «Е1», пожар произошёл в ночь на 19 февраля 2021 года. Градоначальник уверен, что его машина Honda CR-V не могла загореться сама по себе.

«Это был поджог, сто процентов, потому что машина 2007 года, регулярно проходила ТО, никаких сбоев не было», — сказал Трофимов.

Мэр вступил в должность в начале ноября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи провели обыски в мэрии Среднеуральска (Свердловская область).

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