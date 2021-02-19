Артёмовский, Свердловская область, 19 февраля 2021, 12:36 — REGNUM У мэра Артёмовского (Свердловская область) Константина Трофимова сгорел личный автомобиль. Об этом заявил сам градоначальник журналистам.
Как передаёт портал «Е1», пожар произошёл в ночь на 19 февраля 2021 года. Градоначальник уверен, что его машина Honda CR-V не могла загореться сама по себе.
«Это был поджог, сто процентов, потому что машина 2007 года, регулярно проходила ТО, никаких сбоев не было», — сказал Трофимов.
Мэр вступил в должность в начале ноября 2020 года.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи провели обыски в мэрии Среднеуральска (Свердловская область).
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