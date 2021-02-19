Богучар, Воронежская область, , 12:30 — REGNUM Число пострадавших в результате взрыва газового баллона на трассе в Богучарском районе Воронежской области 19 февраля выросло до семи человек. Число пострадавших корреспонденту ИА REGNUM уточнил старший помощник прокурора Воронежской области Михаил Усов.

«19 февраля 2020 года около 08:20 при производстве работниками мостотряда 81 ОАО «Дороги и Мосты» сварочных работ по ремонту моста на 749-м километре трассы «М-4 Дон» в Богучарском районе произошла разгерметизация газового баллона с пропаном, что повлекло его взрыв. В результате пострадало семеро рабочих, трое госпитализированы», — уточнили в прокуратуре.

На месте работают следователи, проводится процессуальная проверка на предмет наличия признаков преступления. На место происшествия выехал прокурор района Сергей Саввин. Надзорное ведомство проводит проверку соблюдения законодательства об охране труда.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, разгерметизация баллона произошла в момент, когда дорожные рабочие попытались отогреть замерзший баллон с газом на открытом огне. Изначально сообщалось о четверых пострадавших, в том числе одном — в тяжёлом состоянии в реанимации.

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