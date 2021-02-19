Иркутск, , 12:25 — REGNUM В Иркутской области потеплело, на смену морозам пришли снег и метели. Также по информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 февраля днём в регионе ожидается усиление северо-западного ветра до 19−24 метров в секунду.

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Температура ночью составит — 10,-15°С (при прояснении — 20,-25°С), днём будет — 3,-8°С. А в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья при малооблачной погоде потеплеет до 0,+5ºС. Холоднее будет в Катангском, северо-восточных, Усть-Кутском, Усть-Илимском и Киренском районах: там температура ночью составит — 31,-36°С, в пониженных формах рельефа — 40,-45°С, днём будет — 19,-24°С.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 февраля медики вместе с пациентом застряли на снежной дороге при выезде из поселка Западный (Иркутский район Иркутской области).

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