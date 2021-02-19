Заиграевский район, Бурятия, , 12:22 — REGNUM В Бурятии следователи разбираются в обстоятельствах убийства 32-летней жительницы села Новоильинск, тело которой было найдено в бане 13 февраля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике, потерпевшая скончалась в результате удушения.

Было возбуждено уголовное дело по статье «убийство», по подозрению в совершении преступления задержали 31-летнюю женщину. В ходе допроса она рассказала правоохранителям подробности случившегося.

12 февраля обвиняемая с мужем распивала спиртные напитки в гостях у знакомых. К вечеру хозяин дома, выйдя на улицу, встретил односельчанку и пригласил её к себе в натопленную баню. Чуть позже он покинул гостей, заявив, что хочет помыться в бане.

Через два часа он вернулся и скрытно предложил гостю также сходить в баню. Тот воспользовался приглашением и вышел, что осталось незамеченным для его супруги. Женщина проследила за мужем и застала любовников врасплох. После скандала супруг вернулся в дом.

«Обвиняемая спустя некоторое время вновь зашла в баню, где напала на голую женщину, повалила ее на пол, обхватила руками за шею и задушила, после чего скрылась с места происшествия. Пьяная компания только через несколько часов обнаружила тело потерпевшей», — отметили в следствии.