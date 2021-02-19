Чапаевск, Самарская область, , 12:12 — REGNUM Обстоятельства возгорания ретро-локомотива выясняют в Самарской области. Об этом 19 февраля сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Сообщается, что утром 19 февраля около железнодорожной станции Чапаевск на третьем запасном пути загорелся ретро-локомотив №Л-45−14. Никто не пострадал и не погиб.

В настоящее время специалисты устанавливают причины произошедшего. Следователи проводят доследственную проверку.

Отмечается, что происшествие не повлияло на движение транспорта.

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