Чита, , 12:07 — REGNUM Жителей Забайкалья предупредили о значительном ухудшении погодных условий 19 февраля. По данным ФГБУ «Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории региона ожидается сильный ветер до 21 метров в секунду. По южной половине края порывы ветра могут достигать 28 метров в секунду.

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Пойдёт, снег, ожидаются слабые метели, понижение температур, на дорогах снежные накаты, гололедица.

«По возможности воздержитесь от поездок по городу, оставайтесь в квартире или на работе», — призывают спасатели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Забайкальском крае продолжают устранять последствия мощного снегопада. Только после 11 февраля на полигон вывезли более 1500 тонн снега. Это примерно 400 полностью загруженных самосвалов.

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