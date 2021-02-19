Киев, , 12:06 — REGNUM В полицию Днепровского района Киева поступило сообщение о минировании учебного заведения. Об этом сообщила 19 февраля пресс-служба Национальной полиции города.

Как сообщили в пресс-службе, руководство гимназии №191, где произошёл инцидент, было вынуждено прервать занятия и эвакуировать людей из здания.

На месте работают взрывотехники, кинологи и представители других экстренных служб. Информация о минировании проверяется.

Напомним, ранее в Киеве «заминировали» станции метро «Майдан Незалежности» и «Дворец Спорта». Людей пришлось эвакуировать, а также закрыть входы на станции.

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