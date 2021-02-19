Саратов, , 12:27 — REGNUM Испуганная жительница Саратова обратилась в городскую службу спасения и рассказала, что обнаружила в квартире змею. Инцидент произошел накануне, 18 февраля. К 24-этажному дому по улице Мичурина выехали сотрудники горспаса и специалисты биологического факультета Саратовского госуниверситета.

В квартире спасатели извлекли змею из-под плинтуса. Биологи установили, что это молочная змея и угрозы для жизни не представляет. Пойманного пресмыкающегося отвезли на кафедру биофакультета вуза. Как оказалась змея в квартире саратовчанки не уточняется.

ИА REGNUM ранее сообщало, ядовитую змею обнаружили в своей квартире жители Башкирии 14 февраля. Жильцы одной из квартир дома по ул. 30 лет Победы принесли домой из погреба ведро с картофелем. В какой-то момент они заметили, что их кошка стала бурно себя вести, реагируя на ведро. Как оказалось, в ведро забралась змея. Жители срочно вызвали спасателей.

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