Махачкала, , 11:55 — REGNUM За последние двое суток на Северном Кавказе сошли 35 лавин. Четыре из них перекрыли собой автодороги в Дагестане. Еще 19 лавин сошли в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, пишет РИА Новости.

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Кроме того, специалистами был произведен принудительный спуск 12 лавин в этих же республиках. Общий объем сошедших снежных масс составил более 230 тыс. кубометров, сообщил представитель экстренных служб.

Прогноз погоды на ближайшие несколько суток также неутешительный — снегопады в горах продолжатся, в связи с чем на Северном Кавказе объявлено штормовое предупреждение по угрозе схода лавин.

«До 18 часов 18 февраля в горах Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Дагестана, а также в горах Ингушетии и Чеченской Республики выше 1500 м лавиноопасно», — говорится в сообщении Гидрометцентра.