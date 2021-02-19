Ростов-на-Дону, , 11:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону скончался второй рабочий, упавший в результате ДТП на проспекте Стачки 18 февраля. 26-летний мужчина был доставлен с тяжелейшими травмами в больницу скорой медицинской помощи.

Монтажники устанавливали рекламный баннер на мосту на проспекте Стачки, когда в автовышку врезался грузовик. Оба выпали из люльки на железнодорожные пути. Один из рабочих скончался на месте происшествия.

ИА REGNUM сообщало, что трагедия произошла примерно в 16:45 мск 18 февраля. Следователи по данному факту проводят проверку.

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