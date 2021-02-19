Барнаул, , 11:19 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД РФ по АК». Теперь уже бывшего правоохранителя, превратившего работу в прибыльный бизнес, будут судить за целый ряд преступлений коррупционной направленности. Подробности сообщает помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Елена Коновалова.

Следователи установили, что обогащаться полицейский стал с 2016 года: в течение трех лет при помощи близких родственников он торговал алкоголем, изъятым и хранившимся в отделе УМВД по Барнаулу. Его общая стоимость составила более 130 тысяч рублей.

Также следователи установили, что в период 2019—2020 года обвиняемый давал указание подчиненным сотрудникам составить и подписать акты выполненных работ, внеся в них заведомо ложные сведения о применении различного оборудования и производства его ремонта. В результате похищено более 220 тысяч рублей.

Помимо всего прочего, при непосредственном участии бывшего начальника отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУМВД РФ по АК» заключены 15 контрактов с различными организациями на ремонт средств связи для органов полиции региона. Причём, победили те поставщики, которые за включение в конкурсные заявки дополнительных сведений передали взятку в размере 1,35 миллиона рублей.

Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУМВД России по Алтайскому краю. Бывший сотрудник уволен из органов за совершение проступка, порочащего честь и достоинство, то есть по отрицательным мотивам в феврале 2020 года.