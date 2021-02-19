Посёлок городского типа Билимбай, Свердловская область, , 11:24 — REGNUM Гибель 23-летней жительницы Екатеринбурга на станции Билимбай (Свердловская область) могла произойти из-за нелогичного поведения поездов, которое допускало возникновение чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM брат погибшей Полины Александр Петров.

Полина Петрова вместе с братом Родственники погибшей

23-летняя жительница Екатеринбурга заехала к своему брату в Билимбай, а потом планировала добраться на электричке обратно в Екатеринбург, после чего улететь на долгожданный отдых на Кубу. Но когда девушка выходила на перрон, её сбил грузовой поезд. Электричка стояла на третьем пути: иначе, как через другие железнодорожные пути, к ней не добраться. Однако в это же время на втором пути на полной скорости двигался грузовой поезд — в это время Полина как раз бежала к электричке.

Машинист движущегося состава подал сигнал,. Как полагает брат девушки, это могло сыграть роковую роль — она на мгновение остановилась, и поезд сбил её. Экстренное торможение не спасло ситуацию.

Родственники поднимают вопрос: зачем было пускать на путь перед электричкой товарный поезд? Надземного перехода к третьему пути не было — по трапу можно лишь перейти на другой конец перрона.

«Это совершенно неправильно! В такой ситуации, когда человек спешит на электричку, ничего не должно помешать ему! Спешка — человеческий фактор, нужно добраться за 10 секунд до закрытия дверей», — сказал брат погибшей Александр Петров.

Именно эта практика, когда перед электричкой по неведомой логике пускают движущийся состав, и могла стать причиной трагедии, подчёркивают родственники. Девушка не была в наушниках — уже известно, что они были у нее в отдельном футляре в сумке. Ранее была начала доследственная проверка, и близкие погибшей надеются, что будут установлены все обстоятельства инцидента.

Уже прошли похороны погибшей. Полина Петрова так и не успела обзавестись семьёй.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 13 февраля 2021 года. По итогам доследственной проверки в СК вынесут процессуальное решение.

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