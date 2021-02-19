Мурманск, , 11:05 — REGNUM Мурманские следователи выясняют обстоятельства гибели 12-летнего школьника — его тело было обнаружено сегодня, 19 февраля, возле девятиэтажного дома.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР, предварительный осмотр тела показал, что подросток погиб от травм, полученных при падении с высоты. Известно, что мальчик выпал из окна подъезда, сам он проживал в другом доме.

Проводится проверка, назначены экспертизы, идет допрос свидетелей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области идет расследование гибели 12-летней школьницы, совершившей суицид.