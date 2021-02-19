Москва, , 11:04 — REGNUM Бывший топ-менеджер «Ростелекома» Андрей Леваков помещён под стражу по решению Басманного суда Москвы из-за обвинения в коррупции. Об этом сообщает РАПСИ со ссылкой на пресс-службу суда.

Левакову инкриминируют получение взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Суд избрал ему меру пресечения в виде ареста на срок до 17 апреля.

СМИ отмечают, что топ-менеджер может быть замешан в злоупотреблениях с закупками, которые в «Ростелекоме» выявили в 2020 году.