Хабаровск, , 11:03 — REGNUM В Хабаровске суд приговорил местного жителя к лишению свободы за покушение на убийство ребёнка четырёх лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В суде установлено, что 41-летний обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице Пионерской в Хабаровске, ножом нанёс ребёнку удар в область лица, чем причинил ему лёгкий вред здоровью.

Довести преступный умысел до конца ему помешала бабушка мальчика, которая спрятала ребёнка себе за спину и начала кричать. Нападавший убежал.

Вину свою на суде он не признал. Его приговорили к восьми годам 11 месяцам исправительной колонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Биробиджане Еврейской автономной области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, которого обвиняют в нескольких преступлениях: изнасилование, с угрозой убийством.